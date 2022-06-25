رئيس القابضة للمياه يتفقد خدمات الخط الساخن 125 بعد تطويره فى الغربية

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، مع الدكتور حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطور الأعمال التى تحققت فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن وميكنة الخدمات.

كما تفقد، رئيس الشركة القابضة، محطة مياه الشرب بنهطاى، ومحطة معالجة الصرف الصحى بنهطاى، لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية، عقب جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لمتابعة الأعمال الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى.

وزار المهندس ممدوح رسلان، غرفة الخوادم الرئيسية بالشركة التى تضم أحدث النظم والتقنيات فى مجال الحماية الإلكترونية للبيانات، والتى تخدم أنظمة (مراقبة الإيرادات وتحصيلها (إصدار الفواتير) _ الدفع الإلكتروني _ الحضور والانصراف _ الخط الساخن_ الخرائط الجغرافية)، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية.

وأكد، أثناء تفقده لمقر الخط الساخن بعد تطويره، أهمية الدور الذى يؤديه الخط الساخن ١٢٥، فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، والرد على الاستفسارات ليكون أحد أهم قنوات التواصل مع المواطن.

واستمع إلى شرح أحد الأنظمة التى تم تنفيذها فى الشركة، نظام ( الهاند هيلد) الذي يتيح إدخال قراءات المشتركين وربطها ببرنامج الإيرادات وكذلك استعراض نظام صيانة العدادات بالأفرع من حيث صيانتها أو عملية الإحلال والتجديد.

ومن جانبه، أشار المهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى حرص الشركة على تطوير كافة أنظمة العمل داخل القطاعات المختلفة لتتواكب مع التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تتجه إليه الدولة المصرية، وتقديم الخدمات خدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وفاعلية.