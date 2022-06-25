رئيس الصومال يطالب رئيس وزراءه الجديد بتشكيل حكومة تلبى تطلعات الشعب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أشاد رئيس الجمهورية الصومالية حسن شيخ محمود بأعضاء مجلس الشعب على منحهم الثقة لرئيس الوزراء المعين.

وقال “أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس الشعب لقبوله تعيين رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري ، الذي اخترته لمعرفته ومهاراته القيادية التي تمثل أولوية بلادنا. ”

وأشار شيخ محمود إلى أن الشعب يأمل في تشكيل حكومة قادرة على الوقوف إلى جانبهم وتلبي تطلعاتهم وتعمل على تحقيق رؤية البلاد في المصالحة.

وحث رئيس الوزراء على تشكيل حكومة تعمل على تعزيز الأمن وإغاثة المتضررين من الجفاف ، وتطوير البنية التحتية ، والخدمات الاجتماعية ، والمصالحة ، واستكمال مراجعة الدستور ، وتعزيز الحكم الرشيد، وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع العالم.”

كما حث الشعب الصومالى إلى مساندة ودعم رئيس الوزراء الجديد في أداء مسؤولياته الدستورية ،متنمياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان وافق مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت، بالإجماع، على تعيين حمزة عبدي بري في منصب رئيس الوزراء بعد أن حظي على موافقة 220 هم من حضروا الجلسة من أصل 275 العدد الإجمالي لنواب مجلس الشعب ، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس المجلس، شيخ آدم محمد نور مدوبي.

وعقب إعلان النتيجة، أدى رئيس الوزراء الصومالي الجديد، اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس، وقدّم لهم الشكر على منحتهم الثقة بالإجماع.