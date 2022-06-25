ديوان البلاط السلطانى: الرئيس السيسى يزور سلطنة عمان الإثنين

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن ديوان البلاط السلطاني، عن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عُمان بعد غدٍ الاثنين تستغرق يومين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال البيان: "توطيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ودعمًا لأوجه التعاون الثنائي القائمة بينهما، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقًا ونماءً وازدهارًا، سيقوم - بمشيئة الله تعالى - فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق يومين ابتـداءً مـن يـوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يونيو لعام 2022م، وسيتم خلال هذه الزيارة بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمةً لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية".