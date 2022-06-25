خليك هادى في الصيف.. 5 نصائح غذائية لتخفيف التوتر

كتبت ميرفت رشاد

عندما يشعر الأشخاص بالتوتر، فإنهم يميلون إلى الأطعمة المريحة الغنية بالسكريات والدهون، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن، مما يزيد من التوتر خاصة في فصل الصيف، وتلعب الأطعمة الصحية دورا مهما في تقليل مستويات التوتر ، كما أن الحصول على قسط كاف من النوم له تأثيرات إيجابية على حياتنا اليومية، وفى السطور القادمة سنوضح النصائح الغذائية لتخفيف مستويات القلق ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla"

خمس نصائح غذائية لتخفيف القلق هذا الصيف:

1. يساعد تناول الفطور بانتظام على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة طوال اليوم، يساعد هذا في الحفاظ على الحالة المزاجية المستقرة ويمنع نوبات القلق خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل حاد بين عشية وضحاها مما يجعل من الصعب على جسمك التكيف بسرعة كافية مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم مما قد يسبب نوبات القلق.

2. النوم جيدًا لتجنب القلق في الصيف ،النوم ضروري لصحتنا الجسدية والعقلية، لكنها أكثر أهمية خلال أشهر الصيف عندما نصبح أكثر عرضة لضربة الشمس والجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإن أجسامنا تنتج كميات أقل من الكورتيزول ، مما يساعدنا على التعامل مع التوتر والقلق، يؤدي هذا إلى زيادة مستويات القلق التي تزداد سوءًا خلال فصل الصيف فقط، إذا لم تكن قادرًا على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا بسبب العمل أو الالتزامات الأخرى ، فحاول أخذ قيلولة أثناء النهار بدلاً من ذلك.

3. تناول وجبة متوازنة، أفضل طريقة لتقليل القلق هي تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكثير من الفاكهة والخضراوات، هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ، والتي بدورها تساعد في تخفيف التوتر والعصبية، على سبيل المثال ، سيوفر لك تناول تفاحة بدلاً من شرب عصير الفاكهة الألياف التي تساعد على الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من شرب العصير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الخضروات الطازجة مثل الجزر أو اللفت سيوفر لك فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأمراض التي قد تسبب القلق.

4. تناول الأطعمة الغنية بالزنك فهو معدن مضاد للأكسدة يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، كما أنه يلعب دورًا في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين المسئولة عن تنظيم الحالة المزاجية، تم ربط نقص الزنك بالاكتئاب واضطرابات القلق وبالتالي ، تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والفول والمحار في نظامك الغذائي لتقليل القلق خلال فصل الصيف.

5. عندما يتعلق الأمر بالتغذية في الصيف ، فإن الماء هو المفتاح، يعتقد الكثير من الناس أنهم يشربون كمية كافية من الماء ، لكن معظمهم لا يفعلون ذلك في الواقع، يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والإرهاق - وهما شيئان يمكن أن يسهما في القلق. إذا شعرت بالتعب أو الإرهاق على مدار اليوم ، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم وتجنب المشروبات السكرية مثل الصودا وعصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم .