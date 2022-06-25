حياة كريمة بالشرقية.. قافلة شاملة للكشف على المرضى بقرية المناجاة الصغرى

الشرقية - إيمان مهنى

وقعت مديرية الصحة بالشرقية، الكشف الطبي على أكثر من 300 مريض بالقافلة الطبية بقرية المناجاة الصغري بالحسينية ودعم القوافل بجهاز أشعة متنقل، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية .

نفذت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المناجاة الصغري، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة لتفعيل تخصص المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل، وتوفير العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 3057 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 40 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر الدكتور خالد عبدالغفار علي دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالشرقية، وتوفير جهاز أشعة عادية متنقل بالقوافل العلاجية، مشيراً إلي أنه جاري تجهيز عيادة طبية جديدة لطب العيون، وعيادة أخري للجهاز الهضمي والكبد، والذي سيتم تفعيلهما للمرة الأولي، اعتباراً من الأسبوع القادم بداية من شهر يوليو، للمشاركة بصورة دائمة ضمن خطة القوافل، ومقدماً الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.