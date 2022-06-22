ضبط 11.5 طن سماد زراعى ودقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 9 أطنان سماد زراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية و2 طن و425 كيلو كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بمركز أبو كبير ، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق وعلي أصحاب الحيازات الزراعية للتأكد من توريد القمح المحلي للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتمكنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي، مدير الإدارة، من ضبط سيارة جامبو شيفرولية بيضاء اللون مغطاه بمشمع وتبين أنها محملة بكمية مقدارها 180 شيكارة سماد زراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية لكونه مدعوم من قبل الدولة وتم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، وتم تحرير المحضر رقم 9135 جنح أبوكبير ضد "ع. ح. ز " وذلك لحيازته سماد زراعى محظور تداوله ، كما تمكنت الحمله من ضبط 2 طن و425 كيلو كيلو قمح محلى بناحية طوخ لم يتم توريده إلى الصوامع والشون وتم تحرير محضر رقم 9138 جنح أبوكبير ضد "م .س. ا "، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
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