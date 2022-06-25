اليوم السابع
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حريق في جبل آثوس المقدس باليونان وخدمة الإطفاء تحاول إخماده

السبت، 25 يونيو 2022 10:02 ص
حريق في جبل آثوس المقدس باليونان وخدمة الإطفاء تحاول إخماده حريق - ارشيفية
وكالات

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أفادت خدمة الإطفاء اليونانية باندلاع حريق في جبل آثوس المقدس، مضيفة أن أكثر من 100 رجل إطفاء و35 وحدة من المعدات الخاصة و6 طائرات يشاركون في عملية إطفاء الحريق.

واندلع الحريق في غابة في منطقة أغيوس أندرياس على رأس أرابيس في شمال شبه الجزيرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

ويعمل في مكان الحادث حاليا 112 رجل إطفاء و5 فرق و35 سيارة، بالإضافة إلى 6 طائرات ومروحيتين.

ولم ترد تقارير عن وجود أي تهديد للأديرة الواقعة على الجبل. ولا تزال أسباب الحريق غامضة حتى الآن.

وتقع في جبل آثوس جمهورية رهبانية مستقلة وهي وحدة إدارية خاصة تتمتع بحكم ذاتي داخل اليونان. ويوجد هناك 20 ديرا.

 

 


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