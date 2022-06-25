اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 05:48 م
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جد الطفلة رقية بعد جمع 40 مليون جنيه: كنا بنصلى ليل نهار علشان المبلغ يكمل.. لايف

السبت، 25 يونيو 2022 05:40 م
جد الطفلة رقية بعد جمع 40 مليون جنيه: كنا بنصلى ليل نهار علشان المبلغ يكمل.. لايف أهالى منطقة الطفلة رقية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة رقية بعد اكتمال مبلغ الـ 40 مليون جنيه بجهود المواطنين والجهود الذاتية، وقال جد رقية، إنه بعد اكتمال مبلغ الـ 40 مليون جنيه، كانت فرحة كبيرة وتواصلوا مع والدها ووالدتها تليفونيا مؤكدا أنه حاليا ليتم إجراءات العلاج.
 
وأضاف أن رقية حاليا فى أحد المستشفيات بالإسماعيلية لإجراء التحاليل اللازمة وإنهاء إجراءات العلاج .
 
بينما قال خال رقيه، إن عملية جمع التبرعات كانت بمجهود الشباب بدءا من طباعه صور رقيه وإطلاق مجموعات اجمع التبرعات من المناطق المختلفة بالإسكندرية .
 
واضاف أنه سيتم إقامة احتفال كبير بمناسبة عيد ميلادها يوم 13/7 بعد تناولها العلاج الخاص بشموز  العضلات .
 
وكانت قد أعلنت أسرة الطفلة رقية اكتمال مبلغ 40 مليون جنيه وبدء اجراءات علاجها من ضمور العضلات بالاسكندرية.
 
 
أهالى منطقة الطفلة رقية (1)
 

أهالى منطقة الطفلة رقية (2)
 

أهالى منطقة الطفلة رقية (3)
 

أهالى منطقة الطفلة رقية (4)
 

 


الاسكندريه

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