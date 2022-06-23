ختام أعمال اللجنة الداخلية لمراجعة ملفات التميز الحكومى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت اللجنة الداخلية لمراجعة ملفات التميز الحكومى بجامعة المنوفية أعمالها الخاصة بالتأكد من استيفاء الملفات المقدمة من كليات الجامعة المختلفة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشكلت اللجنة من الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومى والدكتور إسماعيل يوسف الأستاذ المتفرغ بكلية الأداب والدكتور إكرامى جمال وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا عزمى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نها عثمان الأستاذ المساعد بكلية الأداب والدكتورة أميرة فتحى الأستاذ المساعد بكلية الطب والأستاذ حامد الشريف سكرتير اللجنة.

وصرحت الدكتورة نانسى أسعد أن جائزة مصر للتميز الحكومى تعمل على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، حيث تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز الحكومى بين المؤسسات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والإرتقاء بالأداء الحكومى على مختلف المستويات وتحفيز موظفى الحكومة على الإبداع والتميز والإبتكاروالعمل بروح الفريق وتشجيع المنافسة بين مختلف الهيئات الحكومية.

وأشار الدكتور علاء رضوان إلى أن الجائزة ترتكز على ثلاث محاور أساسية، فالمحور الأول يتعلق بتحقيق الرؤية من خلال أربع معايير أساسية تضم رؤية مصر 2030 والمهام الرئيسية للمؤسسة وخدمات السبع نجوم والحكومة الذكية، ويتضمن المحور التانى الخاص بالإبتكار معيارين أساسيين هما استشراف المستقبل وإدارة الإبتكار فى حين يرتكز المحور الثالث على الممكنات ويشمل أربع معايير أساسية هى رأس المال البشرى وإدارة الموارد والممتلكات والحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال .

وتشارك جامعة المنوفية 19 كلية فى هذه الجائزة بالإضافة إلى الجوائز الفردية بعدد (6 من أعضاء الجهاز الادارى) و(2 فريق عمل ) وكذلك الإشتراك فى الجائزة المستحدثة لأول مرة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وقد قامت اللجنة بمراجعة الملفات المقدمة من الكليات ومناقشتها ووضع التوجيهات اللازمة لتوفير المتطلبات الأساسية والتنافسية للتقديم فى الجائزة .