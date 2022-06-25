جامعة الأزهر تتقدم فى تصنيف "لايدن" الهولندية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا

كتب ـ لؤى على

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الإصدار الجديد للعام 2022م لتصنيف الجامعات العالمية من جامعة لايدن الهولندية، تضمن تقدم جامعة الأزهر في هذا التصنيف محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن ملف تصنيف الجامعة يحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف ومكانته في جميع أنحاء العالم. وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الإصدار الجديد لجامعة لايدن اعتمد على قياس الإنتاج البحثي (أبحاث ومقالات مرجعية) المنشور بالمجلات المدرجة في قوائم Web of science التابعة لمؤسسة clarivate العالمية عن الفترة بين 2017-2020م، إضافة إلى ذلك فإن الإصدار الجديد لجامعة لايدن اعتمد على رصد عدد الأبحاث المنشورة ونسب تأثيرها العلمي ومعدلات الاستشهادات المرجعية الخاصة بها، وقد تضمن الإصدار تصنيف 10جامعات مصرية، بزيادة جامعتين عن العام الماضي، لافتا أن الإصدار الجديد تضمن وجود جامعة الأزهر ضمن أفضل 79% من جامعات العالم (1048 من 1318 مقارنة ب 1134 من 1225 بالعام الماضي) بتقدم 86 مركزا وبنسبة 13% عن التصنيف السابق، وتضمن أيضا أن جامعة الأزهر تقع ضمن أفضل 61.2% من جامعات العالم في تخصصات علوم الفيزياء والهندسة (754 من 1231 مقارنة ب830 من 1144 ونسبة 72.5% بتقدم 76 مركزا ونسبة 11.3% عالميا)، كما تضمن أن جامعة الأزهر من ضمن أفضل 66.7% من جامعات العالم في تخصصات علوم الحيوية والصحية (796 من 1193 مقارنة ب 810 من 1120 جامعة ونسبة 72.3% بتقدم 14 مركزا وزيادة 73 جامعة لأخرى وتقدم بنسبة 6%).

بجانب ذلك، كانت جامعة الأزهر من ضمن أفضل 84.6% من جامعات العالم في تخصصات علوم الحياة والأرض (934 من 1104 مقارنة ب 999 من 1031 و نسبة 97% بتقدم 65 مركزا و نسبة 12.4%).

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن التقرير رصد تقدم جامعة الأزهر في المركز الـ20 على مستوى قارة إفريقيا من أصل 33 جامعة مصنفة مقارنة بـ22 من 27 للعام الماضي (تقدم مركزين وزيادة 6 جامعات جديدة)، وأيضا وقعت جامعة الأزهر في المركز 16 إفريقيا من 29 جامعة مصنفة في تخصصات علوم الفيزياء والهندسة (مقارنة بـ20 من 23 للعام الماضي بتقدم 4 مراكز وتأخر 13 جامعة إفريقية) كما كانت جامعة الأزهر في المركز 19 إفريقيا من 32 جامعة مصنفة في تخصصات العلوم الحيوية والصحية (مقارنة ب 20 من 27 للعام الماضي بتقدم مركز وتأخر 13 جامعة أفريقية) .

بجانب ذلك حققت جامعة الأزهر المركز 29 إفريقيا من 32 جامعة في علوم الحياة و الأرض (مقارنة بالمركز الأخير 27/27 للعام الماضي) وأخيرًا حققت جامعة الأزهر المركز الثامن محليا (8 من 10 مقارنة بالأخير للعام الماضي) قبل جامعتي: المنوفية، وبني سويف.