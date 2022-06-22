اليوم السابع
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جامعة الأزهر: التصريحات المتعلقة بزى المرأة والصادرة من أحد الأساتذة رأى شخصى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:37 م
جامعة الأزهر: التصريحات المتعلقة بزى المرأة والصادرة من أحد الأساتذة رأى شخصى جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تابع التصريحات التي صدرت عن أحد الأساتذة، والتي لا تتناسب مع تقدير المؤسسة الأزهرية للمرأة واحترامها لها، والخطوات العملية التي اتخذتها للحفاظ على حقوقها وتعزيز مكانتها وتمكينها من المناصب القيادية بجميع قطاعات الأزهر الشريف، وتقلدها لأرفع المناصب داخل الجامعة.
 
وأكدت جامعة الأزهر أن هذه التصريحات هي تصريحات شخصية لا تعبر إلا عن رأي صاحبها، داعية منتسبيها إلى التمسك بالمنهج الأزهري في طرح الموضوعات ومناقشتها، ومخاطبة الجماهير بما يتناسب مع تاريخ المؤسسة العريق، وتقدير واحترام عموم الناس لأساتذة الأزهر وتوقيرهم لعلمائه. 
 
وأهابت الجامعة بضرورة التفرقة وعدم الخلط بين رأي المؤسسة الأزهرية والذي تمثله هيئاتها العلمية والفقهية المعتبرة: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى والرصد الإلكتروني، وبين تلك الآراء التي تصدر بشكل شخصي من البعض، والتي لا تعبر إلا عن وجهة نظر صاحبها.
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مبروك عطية

المنهج الازهرى

اليوم السابع بلس



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