تواصل فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مساجد سيناء تواصل إقبال الأطفال، للمشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف .

وأعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء أن المساجد تستقبل الأطفال بحفاوة وسعادة بالغة من الأهالى ورواد المساجد، وتضمنت الفعاليات تواصل تقديم فقرات التوعية الصحية بالمساجد المشاركة بالبرنامج الصيفى فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية.

ووافقت وزارة الأوقاف على انضمام (21) مسجدا جديد للبرنامج الصيفي للأطفال بشمال سيناء، ليبلغ إجمالي المساجد التي يتم بها النشاط الصيفي للأطفال (73) مسجدًا.

وتنفذ الفعاليات بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية .

ويشتمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمسجد على تدريس وحفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، ودروس فى السيرة النبوية.