تنفيذ حملات توعية صحية ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بمساجد سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت صحة شمال سيناء مشاركتها فى تقديم توعية صحية للأطفال المشاركين فى حضور فعاليات البرنامج الصيفي بالمساجد الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

قال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء فى بيان ، انه يتواصل انطلاق ندوات " التعليم الصحي " بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة" .

اضاف أن الهدف من المبادرة هي تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا ضمن البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة، و تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة.

واشار ان المستهدف الحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف والالتزام بالأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة وعدم الإصابة بالأمراض الجلدية والتنبيه بعدم السير حافي القدمين حتى لا يحدث جروح او دخول يرقات الطفيليات المعدية.