ما تكترش منها.. المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بعدوى فطرية

كتبت إيناس البنا

المضادات الحيوية هي الأدوية المستخدمة لعلاج أو منع العدوى التي تسببها البكتيريا، ومع ذلك، فإن تناول المضادات الحيوية يمكن أن تسبب آثارً جانبية.

وفقا لموقع " healthsite"، فإن أحد الآثار الجانبية المحتملة هو أنه يمكن أن تسبب اضطرابًا في جهاز المناعة في الأمعاء ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية، وفقًا لدراسة من جامعة برمنجهام والمعاهد الوطنية للصحة.

وقالت الدراسة المنشورة في Cell Host and Microbe أنه بسبب هذا السبب، فإن المرضى الذين يصفون المضادات الحيوية في المستشفى هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية.

ما الذي يمكن فعله لتقليل المخاطر لدى المرضى المقيمين في المستشفى



اقترح الباحثون أن استخدام الأدوية المعززة للمناعة جنبًا إلى جنب مع المضادات الحيوية يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية لهذه العدوى الخطيرة.

وفقًا للباحثين، يعد داء المبيضات الغازي من المضاعفات الرئيسية بين المرضى في المستشفى الذين يتم إعطاؤهم المضادات الحيوية لمنع تعفن الدم وغيره من الالتهابات البكتيرية شديدة العدوى (مثل C. diff). وهى عدوى فطرية تهدد الحياة وتسببها خميرة (نوع من الفطريات) تسمى المبيضات، يمكن أن يؤثر داء المبيضات الغازي على الدم والقلب والدماغ والعينين والعظام وأجزاء أخرى من الجسم.

وأشاروا إلى أن الالتهابات الفطرية يمكن أن تكون أكثر صعوبة في العلاج من الالتهابات البكتيرية.

يمكن أن يكون للمضادات الحيوية آثار سلبية على أجسامنا



في الدراسة، عالج الفريق الفئران بكوكتيل مضاد حيوي واسع الطيف ثم أصاب هذه الحيوانات بالمبيضات، أدت الفئران المصابة إلى زيادة معدل الوفيات، لكن الباحثين اكتشفوا أن هذا ناتج عن عدوى في الأمعاء، وليس الكلى أو الأعضاء الأخرى.

كما أوضحوا، عندما عطلت المضادات الحيوية جهاز المناعة في الأمعاء، كانت العدوى الفطرية سيئة في تلك المنطقة، والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن المنطقة التي تطورت فيها الالتهابات الفطرية، كانت بكتيريا الأمعاء قادرة أيضًا على الهروب، مما أدى إلى خطر إضافي للعدوى البكتيرية.

هذا لا يعني أن المضادات الحيوية فقط يمكن أن تجعل الالتهابات الفطرية أسوأ ، ولكن أيضًا تزيد من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية مشتركة.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ريبيكا دروموند: "يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى حالة إكلينيكية معقدة - ومن خلال فهم هذه الأسباب الكامنة ، سيكون الأطباء أكثر قدرة على علاج هؤلاء المرضى بشكل فعال".

أدوية تعزيز المناعة قد تساعد في تقليل المضاعفات



حدد الفريق أيضًا أجزاء الجهاز المناعي المفقودة من القناة الهضمية بعد العلاج بالمضادات الحيوية، عندما أعادوا إضافتها إلى الفئران باستخدام عقاقير تعزيز المناعة، تم تقليل شدة العدوى الفطرية.

في متابعة، درسوا سجلات المستشفيات، حيث رأوا إمكانية حدوث عدوى مشتركة مماثلة في البشر بعد أن عولجوا بالمضادات الحيوية، وشدد الباحثون على أهمية الاستخدام الدقيق للمضادات الحيوية المتاحة.

لاحظ الدكتور دروموند أن الحد من أو تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر هذه العدوى الإضافية وكذلك معالجة المشكلة الضخمة والمتنامية لمقاومة المضادات الحيوية.