تعليم الكبار تسلم شهادات محو الأمية للمتحررين فى قرى حياة كريمة بالجيزة

كتب ـ محمود طه حسين

احتفلت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة والهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم شهادات محو الأمية لمن تم محو أميتهم من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، من خلال طلاب الجامعة، بحضور الدكتور إيمان هريدي عميد والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقالت الهيئة العامة لتعليم الكبار يأتى ذلك انطلاقا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لتقديم كل سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجا، وإيمانا من هيئة تعليم الكبار ببناء الإنسان المصرى.

وأكد ناصف شعوره بالسعادة لتواجده بجامعة القاهرة هذه الجامعة العريقة، وأن أرى هذه الوجوه الكريمة الذين تحرروا من الأمية، موضحا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تسير وفق خطة الدولة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن استراتيجية محو الأمية تعتمد على ثلاث ركائز سد منابع الأمية و وضع برامج ومناهج حديثة تناسب الدارسين الكبار و التعليم المستمر لضمان عدم الارتداد للأمية، وأن الهيئة تعتمد في نجاح خطتها على المساندة من جميع مؤسسات الدولة ( حكومي - مجتمع مدني) حتى نستطيع أن نقضي على مشكلة الأمية بمصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة وتم تبادل الدروع، ثم تم تكريم القائمين على المشروع وتوزيع شهادات محو الأمية على المتحررين وكان من بينهم الحاج محمد حسين الذي يبلغ من العمر سبعون عامًا .

وحضر الاحتفالية: إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية. والدكتور أسامة فراج أستاذ التعليم العالي والمستمر بالكلية والدكتور أشرف بهجات أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التريس ووكيل الكلية والدكتورة أماني سعيدة سيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بالكلية وعصام رمضان مدير عام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة و إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار محسن عماد مدير العلاقات العامة بفرع الجيزة.