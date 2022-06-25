اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعديل وتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية للقادمِ من أنفاق تحيا مصر

السبت، 25 يونيو 2022 03:04 م
تعديل وتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية للقادمِ من أنفاق تحيا مصر تعديل و تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكَّد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، انه بناءً على تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتعديل و تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية، للقادم من جهةِ أنفاق تحيا مصر؛ لتحقيق السيولة المرورية و التيسير على المواطنين بانه سيتم تنفيذ أعمال تعديل و تطوير الطريق، ستكون شاملة الرصف و البلدورات، و التطوير و التجميل، و أعمال الإنارة العامة، على أن تنتهي الأعمال خلال أسبوع من اليوم، طبقًا لتوجيهاتِ محافظ الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد الشيمى مدير مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، إلى أن التطوير يشمل تعديل و تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية للقادم من أنفاق تحيا مصر، في المسافة من محطة توزيع كهرباء شمال الإسماعيلية و حتى الطريق الدائري.

و ذلك بالتزامن مع قيام حيّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بإنارة مدخل المدينة بالكامل في المسافة من فنار النفق و حتى الطريق الدائري، بطول 1.1 كيلومتر.

 

IMG-20220625-WA0007
 

 


الإسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

تطوير مدخل الاسماعيلية

أنفاق تحيا مصر

فنار نفق الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة