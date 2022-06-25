تعديل وتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية للقادمِ من أنفاق تحيا مصر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكَّد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، انه بناءً على تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتعديل و تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية، للقادم من جهةِ أنفاق تحيا مصر؛ لتحقيق السيولة المرورية و التيسير على المواطنين بانه سيتم تنفيذ أعمال تعديل و تطوير الطريق، ستكون شاملة الرصف و البلدورات، و التطوير و التجميل، و أعمال الإنارة العامة، على أن تنتهي الأعمال خلال أسبوع من اليوم، طبقًا لتوجيهاتِ محافظ الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد الشيمى مدير مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، إلى أن التطوير يشمل تعديل و تطوير مدخل مدينة الإسماعيلية للقادم من أنفاق تحيا مصر، في المسافة من محطة توزيع كهرباء شمال الإسماعيلية و حتى الطريق الدائري.

و ذلك بالتزامن مع قيام حيّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بإنارة مدخل المدينة بالكامل في المسافة من فنار النفق و حتى الطريق الدائري، بطول 1.1 كيلومتر.