تداول 15762 طن بضائع عامة ومتنوعة و353 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 15762 طن بضائع عامة متنوعة و352 شاحنة و 114 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3858 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 173 شاحنة ، 12 سيارة .



كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 11904 طن بضائع عامة ومتنوعة، 180 شاحنة ، 102 ملاكي .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل باجمالي 99 شاحنة بحمولة 1823 طن بضائع عامة ومتنوعة 21 ملاكي و 3 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة بعدد 70 سيارة ملاكي.



كما تم مغادرة السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 611 طن بضائع عامة ومتنوعة 6 ملاكي و 3 شاحنة فارغة و السفينة امل باجمالي 103 شاحنة بحمولة 2532 طن بضائع عامة ومتنوعة 3 ملاكي و 4 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة فارغة متجهة الي ضبا .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 26 شاحنة بحمولة 548 طن بضائع عامة و 33 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 11 ملاكي و 52 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 36 شاحنة بحمولة 715 طن بضائع عامة و 3 ملاكي .



واستقبل ميناء السويس السفينة MARYVAM SWAH قادمة من الجزائر بحمولة 9500 طن امونيا، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2862 راكب بموانيها.

