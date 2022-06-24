اليوم السابع
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تداول 15762 طن بضائع عامة ومتنوعة و353 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:58 م
تداول 15762 طن بضائع عامة ومتنوعة و353 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 15762 طن بضائع عامة متنوعة و352 شاحنة و 114 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 3858 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 173  شاحنة ، 12 سيارة .

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 11904 طن بضائع عامة ومتنوعة، 180 شاحنة ، 102 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل باجمالي 99 شاحنة بحمولة 1823 طن بضائع عامة ومتنوعة 21 ملاكي و 3 شاحنة فارغة  والعبارة القاهرة بعدد 70 سيارة ملاكي.

كما تم مغادرة السفينة عمان باجمالي 27 شاحنة بحمولة 611 طن بضائع عامة ومتنوعة 6 ملاكي  و 3 شاحنة فارغة و السفينة  امل باجمالي 103 شاحنة بحمولة 2532 طن بضائع عامة ومتنوعة 3 ملاكي  و 4 شاحنة فارغة  والعبارة القاهرة فارغة متجهة الي ضبا .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء  والعبارة بريدج باجمالي 26 شاحنة بحمولة 548 طن بضائع عامة و 33 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 11 ملاكي و 52 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة سيناء  باجمالي 36 شاحنة بحمولة 715 طن بضائع عامة و 3 ملاكي .

واستقبل ميناء السويس السفينة MARYVAM SWAH قادمة من الجزائر بحمولة 9500 طن امونيا، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2862 راكب بموانيها.
 


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