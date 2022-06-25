بدء رصف شارع 26 يوليو بحي شرق ملوي بالمنيا ضمن مشروعات الخطة المركزية

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة الرصف للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تمهيد الطرق والعمل على رفع كفاءتها لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بجميع المراكز والقري التابعة لها، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، بدء أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بنطاق شارع 26 يوليو بحي شرق المركز بطول 800 م وعرض 13 م مزدوج، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وهندسة طرق ملوي، ضمن مشروعات الخطة المركزية للعام المالي 2021 – 2022، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه يجري العمل على رصف شارع 26 يوليو بشرق المركز، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشارع الازهار، شارع شكري، شارع بورسعيد، شارع المطاحن" بحي شرق المركز، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ خطة الرصف الخاصة بشوارع المركز وفقا للجدول الزمني المحدد.