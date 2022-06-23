محافظ الشرقية يوجه ببدء أعمال تأهيل طريق "الزقازيق / الأحرار"

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليماته للمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة رد الشيء لأصله بطريق الزقازيق / الأحرار ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بالطريق والذي يأتي إستكمالاً لخطة المحافظة في توصيل مشروع الغاز الطبيعي لكافة المراكز والمدن والأحياء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار وكيل وزارة الطرق والنقل إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المروية بالطريق وبدأت الشركه المنفذه في أعمال رد الشيء لأصله بطريق الزقازيق/ الأحرار بطول 1200 متر وبتكلفة مليون و 800 ألف جنيه وذلك فور الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالطريق ، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعه الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية وتهيئة الطريق أمام عبور السيارات والمواطنين.

أوضح وكيل وزاره الطرق والنقل أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة إمتداد شارع القوميه بطول 525 م وعرض 16 متر وتم الإنتهاء من رش مادة التشريب على طبقه الأساس تمهيداً لإنشاء الطبقة الأسفلتية وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ، لتحقيق الإنسيابية المرورية بالشوارع وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.