بدء التشغيل التجريبى للمستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور وليد ندا مدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه بدأ اليوم السبت التشغيل التجريبى للمستشفى الجامعى فى مدينة العاشر من رمضان، بتوجيهات من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق و الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى هى صرح طبى كبير تم انشاءه فى إطار اهتمام الدولة بتوفير خدمة صحية متميزه للمواطن، وسيتم البدء فى تشغيل العيادات الخارجية، الكشف على المرضى و توفير خدمة الطبية، تمهيدا الافتتاح خلال الفترة المقبلة .

والمستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان بسعة 200 سرير بالإضافة إلى غرف العناية المركزة والطوارى والغسيل الكلوى وذلك بتكلفه 474 مليون جنيه.

يتكون مبنى المستشفى الرئيسى من خمسة أدوار ويضم المستشفى نحو 286 سرير منها 110 أسرة إقامة و18 سرير طوارئ 90 سرير عناية مركزه و30 حضانة أطفال و30 سرير غسيل كلوى و 6 غرف عمليات كبرى منها عمليات قسطره القلب للكبار والصغار و 9 غرف أشعة منها رنين -مقطعيه -تداخليه - فحص الثدى - الموجات الصوتية بالإضافة إلى المعامل وبنك الدم .

ويضم المستشفى المبنى التعليمى ومبنى العيادات الخارجية وستعمل المستشفى على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.