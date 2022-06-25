انتظام امتحانات جامعة المنيا فى أسبوعها الأخير

المنيا- حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة فى أسبوعها الأخير، وذلك منذ انطلاقها فى الرابع من يونيو الماضى وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021/2022 وطبيعة الدراسة بكل كلية، وكذلك انتظام الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي، المنعقدة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي، وذلك بعد تطبيق كافة الضوابط والقواعد المنظمة، وتوفير المراقبين والملاحظين بكافة اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تحفظ صحة وسلامة الطلاب، وتضمن حسن سير العملية الامتحانية بكافة الكليات وأداء الطلاب الامتحانات دون أية معوقات.

وأضاف رئيس الجامعة أنه جارى أعمال التصحيح والرصد للنتائج أول بأول داخل الكنترولات بجميع الكليات خلال أعمال الامتحانات، لإعلانها على الطلاب بعد انتهاء الامتحانات وحتى نهاية يوليو القادم، إلى جانب وضع آليات لرصد ومتابعة واعتماد النتائج الإلكترونية لكليات القطاع الطبى وإعداد احصائيات لها يومياً، بما يضمن النزاهة والشفافية فى تقييم الطلاب، وحتى إعلانها بالكامل فى نهاية الاختبارات لكافة الفرق بكليات القطاع الطبي.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات النظرية ستنتهى امتحاناتها حتى التاسع والعشرين من يونيو الجاري، على أن تستمر كليات القطاع الطبى فى أداء الامتحانات الإلكترونية بكليات الصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والتمريض والطب حتى السادس من يوليو، على أن تستكمل كليات طب الأسنان والطب امتحاناتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.