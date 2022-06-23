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اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تلتقى المرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا

الخميس، 23 يونيو 2022 01:39 م
اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تلتقى المرشحين لمنصب رئيس جامعة المنيا اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية
كتب محمد صبحى

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعات المنيا المنصورة وأسيوط اليوم الخميس.
 
وسوف تتوالى خلال الفترة المقبلة أعمال اللجنة لمقابلة المُرشحين لمنصب رؤساء جامعات (مدينة السادات والمنوفية والأقصر) تباعًا وفقًا للجدول الزمنى الخاص بذلك.
 
جدير بالذكر أن اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، كانت قد بدأت أعمالها الخميس الموافق 16 يونيو 2022، بمقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، ثم واصلت أعمالها السبت الموافق 18 يونيو 2022 بمقابلة السادة المُرشحين لرئاسة جامعتى المنصورة وأسيوط.

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