النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة قليوب برئاسة المستشار محمد فايد رئيس النيابة، بضبط شقيقين، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة والدته وشخص آخر بمنطقة سيدى عبد الرحمن بقليوب، كما عاينت النيابة مكان الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما أكد شهود عيان بالواقعة، أن المتهمين شقيقان، وهما جيران للمجنى عليه، حيث حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد المتهمين تطورت إلى قيام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وكذلك سلاح نارى وإصابته بالصدر ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضح، شهود العيان، أن شقيق المتهم الأول قام هو الآخر بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأصاب والدة المجنى عليه بقدمها، كما أصاب شخصا آخر أثناء تدخله للدفاع عن المجنى عليها، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما فر المتهمان هاربين من مكان الحادث.

وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم قليوب، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبدالرحمن بقليوب البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى طاهر مرعي، إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته.

وأوضحت التحريات، أن مرتكبى الواقعة شقيقان هم جيران المجنى عليه، وأطلقوا عدد من الأعيرة النارية على المجنى عليه وأسرته، استقرت إحداها بصدر المجنى عليه فأودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.