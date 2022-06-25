المشدد 7 سنوات لعامل قتل صديقه خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد 7 سنوات، لعامل، لاتهامه بقتل جاره بسكين بسبب الخلاف على ثمن بيع أدوات رياضية.

وتضمم أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29355 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4646 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ف. م. ع"، أثناء جلوسه رفقة المجني عليه "ع. ف. م"، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، علي إحدى المقاهي لوجود علاقة جيرة بينهم، تبادلا أطراف الحديث فيما بينهما واتفقا على قيام الأول ببيع بعض الأدوات الرياضية المملوكة له "حديد جيم" نظرًا لمروره بضائقة مالية فوافقه الثاني علي ذلك الأمر وقاما بالذهاب سويا لمكان تواجدها، وحال عرض تلك الأدوات نشب خلف فيما بينهما على الثمن المحدد لبيعها تطور ذلك الأمر للتشاجر فيما بينهما قام على أثره كلا منهما مسرعا بالصعود لمسكنه وإحضار سلاح أبيض سكين متعمدًا بالتعدي علي الآخر بالضرب والمساس بسلامة جسده.

وتابع أمر الإحالة، أن المجني عليه قتل عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت المتهم النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.