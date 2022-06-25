اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 685 شابا واستخراج 373 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية

السبت، 25 يونيو 2022 10:10 ص
القوى العاملة: تعيين 685 شابا واستخراج 373 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  685 شاباً ، منهم 22  "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2127 شاباً.
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال مايو الماضي، قامت المديرية باستخراج 373 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 476  رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 12  شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل 6 شكاوى منها للقضاء ، وتبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 68 ألف جنيه رعاية إجتماعية وصحية لـ 23 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا.
 
وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   313   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية بحضور 50 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 51 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة توعية في نفس المجال .
 
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 69 آخرين ، وإلغاء 29 حالة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 69 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة

القوى العاملة بالاسماعيلية

التفتيش العمالى



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