القبض على امرأة لأكلها هامستر بشكل متوحش مقابل كوكايين.. اعرف التفاصيل

كتبت : شيماء عبد المنعم

أدى مقطع فيديو همجى إلى القبض على امرأة للاشتباه فى قتلها حيوانا بقسوة بعد أن زُعم أنها أكلت هامستر ابنتها الأليف، وبدأ الأمر بعد أن تم تحميل المقطع المروع على فيس بوك ويقال إنه يصور الأم وهى تأكل الهامستر حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على سيدة نشرت فيديو على "فيس بوك" وهى تأكل حيوانا صغيرا، واعتقلت الشرطة فى مقاطعة لينكولنشاير القبض على السيدة التى لم يكشف عن اسمها، بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات.



صورة السيدة

وجاء اعتقال السيدة بعد تداول فيديو لها وهي تقتل هامستر وتأكله مستعينة بالماء لتسهيل عملية البلع، ووفق التحقيقات، فإن السيدة التهمت الهامستر فى تحد وحصلت بعده على كمية من الكوكايين.

وقال متحدث باسم شرطة لينكولنشاير فى بيان: "ألقى القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه فى ارتكابها أفعالا قاسية على الحيوانات بعد مقطع فيديو مؤلم نشر على وسائل التواصل الاجتماعى".

وأضاف البيان أن التحقيقات فى الفيديو لا زالت مستمرة، وقد دعت الشرطة المواطنين ممن يمتلكون أى معلومات ذات صلة بالقضية التواصل مع السلطات المعنية، شجع متحدث باسم RSPCA أى شخص يصادف مقطع الفيديو المرعب على وسائل التواصل الاجتماعى لإبلاغه إلى المنصة المعنية تم تذكير الناس بعدم مشاركة لقطات مزعجة على الإنترنت.

وقالت منظمة رعاية الحيوان: "هذا مقطع فيديو مزعج للغاية ونود طمأنة الجمهور بأننا نحقق ونعمل عن كثب مع الشرطة.. يُرجى عدم الاتصال بنا بخصوص هذا الفيديو ، إلا إذا كان لديك معلومات مباشرة عن الحادث يمكن أن تساعد في التحقيق، حيث يمكن أن توقف مكالمات الطوارئ حول الحيوانات المحتاجة إلينا.. إذا شاهدت هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، يرجى إبلاغ المنصة على الفور، من فضلك لا تشاركه أو تعلق عليه لأنه يزيد من فرص الآخرين فى رؤيته والشعور بالضيق"