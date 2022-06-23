الغرفة التجارية بالجيزة: إدخال 41 ألفا من مربى الدواجن ضمن المنظومة الرسمية

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عن تقدير الغرفة ومجلس إدارتها للدور الهام الذى تقوم به وزارة الزراعة والجهات المسئولة عن ملف الثروة الحيوانية بالوزارة، لدورهم فى دعم المربين وصغار المربين.

وأكد إمبابى أن وزارة الزراعة والحكومة تبذل جهود حثيثة فى دمج المربين داخل منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال وضع تعليمات بضرورة استخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية كشرط للحصول على قرض من البنك الزراعى.

وأشار المحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه تم إدخال حوالى 41 ألف مربى للماشية بالاقتصاد الرسمى من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والغرف التجارية

وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى تنمية ودعم الثروة الحيوانية والتى تحظى باهتمام خاص من الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى لدورها العام فى تحسين أحوال المربين وتشجيع الفلاحين على المشاركة فى مشروعات الثروة الحيوانية مؤكدا أن الدولة تتبنى مشروعات عديدة للمساهمة فى توفير الأبقار والعجول بسلالات ومواصفات جيده واسعار مناسبة مع توفير الادوات اللازمه للتربية من اعلاف ولقاحات وأدوية بيطرية.