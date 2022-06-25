العثور على جثة شاب مجهول الهوية بإحدى الترع فى العياط

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بإحدى الترع فى العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.