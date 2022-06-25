وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أن عداد "كورونا" سجل ارتفاعًا مقلقًا في عدد الإصابات وفي فترة زمنية وجيزة، مشيرةً إلى أن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا عقدت اجتماعًا طارئًا بحثت فيه آخر المستجدات الوبائية، وأوصت بضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصًا أن نسبة الملقحين ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%.



كما أشارت إلى أن اللقاح يؤخذ مجانًا في أي من مراكز اللقاح الموزعة على جميع الأراضي اللبنانية، من دون موعد مسبق طيلة أيام الأسبوع.



وأوضحت اللجنة التنفيذية أن كل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تَخلُص الى أن اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس ويجنب المصاب دخول المستشفى ويقلل من الوفيات، وسجل لبنان اليوم 836 إصابة وحالتي وفاة بالفيروس.