السيطرة على حريق فى عشّة بجوار مزرعة موز بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بعشه قبل إمتدادها لمرزعة موز بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بعشه قبل إمتدادها لمرزعة موز بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.