السيطرة على حريق بمخلفات قطعة أرض خالية من السكان فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية ، صباح اليوم الجمعة ، من السيطرة علي حريق نشب بمخلفات داخل قطعة أرض خالية من السكان بمدينة زفتي ، وذلك دون وقوع اي خسائر بشرية.



تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من سكان شارع عبد المعطي المتفرع من شارع سعد زغلول وسط مدينة زفتي ، بنشوب حريق هائل بمخالفات داخل قطعة أرض خالية من السكان ، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي المنازل المجاورة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.











