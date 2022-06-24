اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمخلفات قطعة أرض خالية من السكان فى الغربية

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:19 م
السيطرة على حريق بمخلفات قطعة أرض خالية من السكان فى الغربية الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية ، صباح اليوم الجمعة ، من السيطرة علي حريق نشب بمخلفات داخل قطعة أرض خالية من السكان بمدينة زفتي ، وذلك دون وقوع اي خسائر بشرية.

تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من سكان شارع عبد المعطي المتفرع من شارع سعد زغلول وسط مدينة زفتي ، بنشوب حريق هائل بمخالفات داخل قطعة أرض خالية من السكان ، علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي المنازل المجاورة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





 


حريق

نشوب حريق

السيطرة علي حريق

الحماية المدنية

الغربية

زفتي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة