السجن 5 سنوات لعاطل زور ختم شعار الجمهورية لسيارة بدون لوحات بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم بالسجن 5 سنوات للمتهم " ال.ر.م " عاطل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية رقم 719 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية مبايعة سيارة .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام المتهم " ال.ر.م " عاطل اشترك في تزوير محرر رسمي مبايعة سيارة نقل بان قام بتزوير ختم شعار الجمهورية المنسوب بوحدة مرور بورسعيد واستغل ذلك المحرر لاستلام السيارة المضبوطة بدون لوحات ومتحفظ عليها بقسم شرطة برج العرب على غير الحقيقة حيث تبين من أبحاث التزييف والتزوير أن البصمة المنسوبة للسيارة بختم مزور وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم .