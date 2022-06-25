الداخلية تضبط 404 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية.

كما تمكنت قوات الأمن فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة من ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 44 طن، وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت.

كما تم ضبط 613 قضية من بينها 85 قضية "خبز ناقص الوزن" في مجال قضايا المخابز، و92 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 طن أقماح محلية.