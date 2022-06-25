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الثانوية العامة 2022.. غدا امتحان اللغة العربية أول أيام المواد الأساسية

السبت، 25 يونيو 2022 07:00 ص
الثانوية العامة 2022.. غدا امتحان اللغة العربية أول أيام المواد الأساسية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق غدا الأحد الموافق 26 يونيو أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يؤدى طلاب الشعبة العامة امتحان اللغة العربية، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يُعقد يوم الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
 
ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقال الدكتور طارق شوقي إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات".
 
وأضاف الوزير أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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