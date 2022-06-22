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موانع دخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:40 ص
موانع دخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022.. تعرف عليها طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2022، والتى انطلقت يوم الإثنين 20 يونيو الجارى نرصد فى التقرير التالى موانع دخول الاختبارات.
 
- يمنع من دخول امتحانات الثانوية العامة كل طالب استنفد عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بواقع 4 سنوات.
- كل طالب لم يقُم بكتابة استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الجارى.
 
- الطلاب الذين قدموا طلبات بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 وتم قبولها.
 
- كل طالب تم حرمانه من الامتحانات لارتكابه مخالفة بامتحانات الثانوية العامة العام الماضى وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حرمانه من الامتحانات لمدة عامين.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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