التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها داخل مصحة لعلاج الإدمان في الهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم؛ أثناء تلقيها العلاج، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

واستعملت النيابة عن مدى حصول المصحة على تراخيص لمزاولة نشاطها، وبرتوكول العلاج المتبع بداخلها، واستمعت لأقوال الفريق الطبى المسئول عن متابعة حالة الفتاة.

يجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة خلال تلقيها العلاج، بمصحة لعلاج الإدمان بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الفتاة تم إيداعها بالمصحة نتيجة لإدمانها المواد المخدرة، إلا أنها فارقت الحياة داخل المصحة خلال تلقي العلاج.

تم استجواب مسؤلي المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبيان كونها مرخصة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.