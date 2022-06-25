التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة بالعياط

كتب ـ أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة نادي العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان، ومسئولى النادي الذى شهد الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان، حول الحادث، وأكدوا أن الطفل تعرض للغرق واختفى، وعقب البحث عنه تم العثور على جثته، وحاولوا إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم استجواب عدد من مسؤلي حمام السباحة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بحمام سباحة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض للغرق بحمام سباحة نادي العياط.

حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته كما تم استجواب مسؤلي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.