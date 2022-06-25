البنك الدولى يخصص 715 مليون دولار لإثيوبيا

وكالات

خصص البنك الدولي، أمس الجمعة، 715 مليون دولار على شكل قروض ومِنح لإثيوبيا، التي تشهد جفافاً غير مسبوق وصراعاً في شمالها تسبّب بكارثة إنسانية، على ما أعلنت الحكومة الإثيوبية.



وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية، في بيان، توقيع "اتفاق تمويل" بين إثيوبيا والبنك الدولي يشمل أولاً "600 مليون دولار (200 مليون دولار من التبرعات و400 مليون في شكل ائتمانات) لإنشاء برنامج صمود النظم الغذائية".



وينص الاتفاق بعد ذلك على 115 مليون دولار على شكل منحة في إطار برنامج "الحد من المخاطر".



وأدى جفاف غير مسبوق إلى القضاء على القطعان في القرن الإفريقي، وحرمان المجتمعات الرعوية من الموارد، وبات يهدد أكثر من 16 مليون شخص بالمجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.