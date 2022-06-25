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الإرشاد الزراعى ينفذ 15 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين ورفع قدرات المهندسين

السبت، 25 يونيو 2022 03:56 م
الإرشاد الزراعى ينفذ 15 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين ورفع قدرات المهندسين وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ 15 ندوة إرشادية في 11 محافظة، خلال الأسبوع الماضي.
 
وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن تلك الندوات جاءت فى ضوء توجيهات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،  وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب والدكتور محمود حسن مدير المعهد، واستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة للمعهد بالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
 
وأضاف وكيل المعهد، أن تلك الندوات والتي تم تنفيذها في  الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بعدد 11 مديرية، من مديريات الزراعة، شارك فيها عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين ، حيث تم عقد 3 ندوات بمحافظة كفرالشيخ، وندوتين بكل محافظة من محافظتي الشرقية، واسيوط، ندوة  بكل محافظة من محافظات:  الاسكندرية، المنوفية، الإسماعيلية، قنا، بنى سويف، الجيزة، القليوبية، شمال سبناء.
 
وأوضح أن الندوات اشتملت على عدد من الموضوعات والمجالات على رأسها:  التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصرى وسبل التكيف مع آثارها السلبية، و الزراعة الذكية، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، و مكافحة سوسة النخيل الحمراء، فضلا عن  ترشيد إستخدام مياه الرى .
 
وأشار إلى أنه من ضمن المجالات التي اشتملتها الندوات: زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية،  والزراعة التعاقدية، كذلك تحسين كفاءة التربة الزراعية، بالاضافة الى النهوض بالمحاصيل البستانية، كذلك النهوض بالإنتاج الحيواني والتلقيح الاصطناعي للماشية  وتحسين السلالات، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأه الريفية في الأنشطة الإقتصادية، وتدوير المخلفات الزراعية، وتصنيع السيلاج، كذلك التوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية.
 

الزراعة

الارشاد الزراعى

دودة الحشد

وزير الزراعة



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