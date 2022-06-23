وزيرة البيئة: عرض فيديوهات مصورة عن السياحة البيئية والتغير المناخى بالمطارات

كتبت منال العيسوى

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة الطيران في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزيران لمتابعة التجهيزات والإجراءات الخاصة بهذا الحدث العالمي ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الدولة المصرية استعدادا لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop 27) بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم

تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى لكى يخرج بالصورة التى تليق بمكانة وقدرات مصر الحديثة.. كما ناقش الوزيران الملفات التي تخص وزارتي الطيران والبيئة والتي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر وعلاقتها بالتغيرات المناخية بالإضافة إلى مناقشة آليات مشروع تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة، واستخدام نظم الخلايا الشمسية بالمطارات.

وقد قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء الشكر لوزير الطيران المدنى وفريق العمل المعاون بوزارة الطيران على كافة الجهود المبذولة فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم cop27 ، كما أوضحت أنه تم الاضطلاع على كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة بوزارة الطيران المدنى من حيث التنظيم والخدمات اللوجستية التى ستقدمها الوزارة والعمل على توفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات بالإضافة إلى تقديم أعلي مستوي من الخدمات لضيوف المؤتمر القادمين على متن طائرات شركة مصر للطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ تمهيداً لعرضها فى اجتماع اللجنة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من الإتفاق على كافة النقاط الخاصة بالتعامل مع وفود الدول المشاركة فى المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء فى ضوء الالتزام باتفاقيات الدول المضيفة وتحديد العروض والتخفيضات التى ستقدمها مصر الطيران للمشاركين بالمؤتمر من الدول المختلفة والإعلان عنها على الموقع الإلكترونى للمؤتمر ووسائل التواصل الإجتماعى وعبر تطبيقات الموبايل الخاصة بالمؤتمر والموقع الخاص بالأمم المتحدة بالصفحة الخاصة بالمؤتمر مع العمل على زيادة عدد الرحلات الداخلية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بالإضافة إلى تخصيص نقاط تشغيل مباشرة لنقل المشاركين إلى شرم الشيخ .

وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم تجهيز فيديوهات مصورة عن مدينة شرم الشيخ والسياحة البيئية وموضوعات تغير المناخ لعرضها فى الشاشات الموجودة بصالات بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات تقدم نبذة مختصرة لضيوف مصر عن المؤتمر مع تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر .. كما أوضحت الوزيرة ان هناك عدد من النقاط يمكن التعاون فيها مع وزارة الطيران ومنها توفير عدد من الأجنحة لمصر للطيران بالمؤتمر لتقديم خدماتها من خلالها وضرورة وضع آلية لمعرفة أعداد المشاركين فى المؤتمر وأوقات وصولهم للتنسيق الجيد للمؤتمر.

ومن جانبه صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن متابعة الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ تأتى فى مقدمة أولويات وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي بما يليق بمكانة مصر وريادتها اقليميا ودوليا وفى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا على أهمية التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الهام من خلال تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية لضيوف مصر من جانب وزارة الطيران وشركاتها التابعة على متن طائرات مصر للطيران والمطارات بالتنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الحدث بصفة عامة وبين وزارتى الطيران والبيئة بصفة خاصة مشيدًا بالجهود التي تبذلها فرق العمل بمختلف الوزارات المعنية من أجل إنجاح المؤتمر وإظهاره بالصورة المشرفة التي تليق بمصر الحديثة

وقال وزير الطيران المدنى إن المسئولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدنى من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات.

وأشار " منار " إلى أن وزارة الطيران المدنى اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة فى استخدام الطاقة المتجددة النظيفة وفق استراتيجية تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف الطيار محمد منار أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الطيران المدنى للمتابعة والتنسيق بشأن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر وتشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة وصول وسفر الوفود مؤكدًا علي جاهزية المطارات المصرية لاستقبال ضيوف مصر فى قمة المناخ

وأشار وزير الطيران إلى أنه سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر بالإضافة إلى تقديم حزمة من البرامج السياحية المتميزة لضيوف المؤتمر وتنظيم حملة دعائية للمؤتمر فى جميع المطارات المصرية وعلى متن طائرات الشركة الوطنية.

حضر اللقاء باسم سامي مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ومحمد حماد معاون وزير الطيران والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة والتغير المناخى بوزارة الطيران والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ولفيف من قيادات الوزارتين .