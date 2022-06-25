الأقصر تنظم مبادرات توعوية وأنشطة رياضية وزراعة أشجار للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات أنشطة توعوية حول التغيرات المناخية التى تهدف لتوعية المواطنين والشباب بقيمة التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة إسنا، وخبراء البيئة والأوقاف والهلال الأحمر والتربية والتعليم.

وفى هذا الصدد شارك أطفال قرية أصفون بمدينة إسنا بمختلف أعمارهم، فى فعاليات المبادرة بعمل رسومات توعوية عن البيئة وكيفية الحفاظ على المناخ، وقاموا بالتلوين على الجدران وذلك على خلفية مشاركتها بإيجابية وفعالة خلال مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، وتهدف ورشة العمل لتشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفنى والإبداعى لديهم، شملت أيضاً الورش الفنية، وورشة "نرسم صورة عن البيئة"، وقام الأطفال والحضور بزرع الأشجار داخل مدرسة أصفون الابتدائية الجديدة، وكذلك مدرسة اصفون الثانوية المشتركة، وعمل لوحات جدارية توعوية عن المناخ وعمل لقاء رياضى وترفيهى للشباب والأطفال.

وقامت الدكتورة عفاف عبدالباسط عضو منصة الأقصر، بعمل ندوة توعوية للسيدات والأطفال، حيث تناولت ندوة التوعية بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدام، وعدم إلقاء القمامة وحرق النفايات، مع التركيز على اتباع إجراءات التخفيف من خلال عدم الإسراف فى استخدام الطاقة والبحث الدائم عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على الاتفاق على أهمية إشراك الشباب فى كافة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المنصة سواء ندوات أو ورش عمل، أو حملات ميدانية لرفع الوعى البيئى لديهم وحثهم على الحفاظ على البيئة.

فيما أكد عثمان العريان عضو منصة الأقصر المحلية، فى بيان صحفي، أن هذه أول خطوة نحو قمة المناخ 27 تعقبها عدة خطوات نهدف الى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، والحد من آثار التغيرات المناخية لدى جميع الأسر بمركز إسنا محافظة الأقصر بمشاركة الجهات المعنية.



الأقصر تشهد مبادرات توعوية وأنشطة رياضية وزراعة أشجار للأطفال



الأقصر تشهد مبادرات توعوية وأنشطة رياضية وزراعة أشجار للأطفال