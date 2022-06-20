اليوم السابع
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وزيرة البيئة: التصدى للتغيرات المناخية قضية حياة أو موت

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:37 ص
وزيرة البيئة: التصدى للتغيرات المناخية قضية حياة أو موت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  أن التصدي لقضية التغيرات المناخية لا يرتبط بالبيئة فقط،ولكنه قضية حياة أو موت، فنحن نتصدى لقضية الإبقاء على الاحتياجات الأساسية للبشر على كوكب الأرض، والاحتياجات الإنسانية فى سبل حياة مستدامة.
 
وأضافت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن قضية المناخ لم تعد بحاجة إلى كلام وجمل يتم وضعها على ورق، ولكن بحاجة إلى تنفيذ فعلى، موضحة أن مصر تعمل على استضافة مؤتمر المناخ والاستعداد له، حيث يعقد اجتماع كل أسبوعين بمشاركة كافة الوزارت المعنية، سواء الوزرات التى تعمل على الجزء التنظيمي أو التى تعمل على الجزء اللوجستي، لإتاحة وتجهيز الأماكن و تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ، وهناك الجزء السياسي والفني والذي يعمل على تنفيذ اتفاق باريس.
 
 
 
 

البيئة

قمة المناخ

التغيرات المناخية

شرم الشيخ خضراء



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