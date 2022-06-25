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الأرصاد: انخفاض الحرارة عن الأمس بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية

السبت، 25 يونيو 2022 09:40 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة عن الأمس بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية الطقس في مصر - أرشيفية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم منخفضة عن الأمس بنحو 2 درجة إلى 3 درجات مئوية، وستعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستتحول من أجواء شديدة الحرارة إلى أجواء حارة في فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط يكون فيها كميات كبيرة من بخار الماء.

 

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "ترتفع نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي يكون إحساسنا بالطقس مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

 

وتابعت، أن الطقس في فترة الليل معتدل تماما على الأنحاء كافة وبخاصة  في ظل وجود نشاط للرياح في فترة المساء، وتكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، ما يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض درجات الحرارة وعدم وجود نسب رطوبة في الجو.

 

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة في فترات المساء وفترات الليل، ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء غدا الأحد، ومع نهايات الأسبوع سيكون هناك انخفاض أخر في درجات الحرارة، بمتوسط يصل بالحرارة إلى 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.


منار غانم

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