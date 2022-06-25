استمرار صرف معاش يونيو من ماكينات الصراف الآلى للمتخلفين عن الموعد المحدد

يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات يونيو الجارى، اليوم السبت، من ماكينات الصرف الآلى ويتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لإتاحة صرف المعاشات بسهولة ويسر.

و‎تستمر وزارة التضامن الاجتماعى أيضا فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‎وأصدرت وزارة التضامن تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.