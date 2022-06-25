اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 01:19 م
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استمرار صرف معاش يونيو من ماكينات الصراف الآلى للمتخلفين عن الموعد المحدد

السبت، 25 يونيو 2022 01:00 م
استمرار صرف معاش يونيو من ماكينات الصراف الآلى للمتخلفين عن الموعد المحدد صرف معاشات - أرشيفية
‎كتب ـ مدحت وهبة

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يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات يونيو الجارى، اليوم السبت، من ماكينات الصرف الآلى ويتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لإتاحة صرف المعاشات بسهولة ويسر.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى أيضا فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت وزارة التضامن تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

 


وزارة التضامن

صرف المعاشات

طرق صرف المعاش

برنامج تكافل وكرامة

المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة

تكافل وكرامة



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