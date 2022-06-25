استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم، لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز، فى التاسعة والنصف من مساء غد الأحد، بملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة وممرات اللاعبين والجماهير وطاقم التحكيم.

وقرر المدير الفني اليوناني الاكتفاء بمران وحيد غدًا السبت بملعب النادي بالدفاع الجوي، بهدف زيادة التركيز النفسي والجاهزية والفعالية الهجومية لكل اللاعبين، ويلي المران الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة.