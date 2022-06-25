اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شابين صدمتهما سيارة على طريق كفر الزيات طنطا بالغربية

السبت، 25 يونيو 2022 12:14 م
إصابة شابين صدمتهما سيارة على طريق كفر الزيات طنطا بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق "كفر الزيات - طنطا" أحد الطرق الرئيسية في محافظة الغربية، حادث إصابة شابين في العقد الاول من عمرهما، وذلك أثر اصطدام سيارة بهما، بالقرب من مزلقان قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات .

 

تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بطريق كفر الزيات - طنطا"، بالقرب من مدخل قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، مما أسفر عن إصابة " محمد ر " " عبده ال " في العقد الأول من عمرهم مقيمين بقرية كفر ديما.

 

 علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارتي إسعاف ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

 


حادث

اصابة طفلين

حادث تصادم

الغربية

اخبار الغربية

كفر الزيات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة