إصابة شابين صدمتهما سيارة على طريق كفر الزيات طنطا بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "كفر الزيات - طنطا" أحد الطرق الرئيسية في محافظة الغربية، حادث إصابة شابين في العقد الاول من عمرهما، وذلك أثر اصطدام سيارة بهما، بالقرب من مزلقان قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات .

تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بطريق كفر الزيات - طنطا"، بالقرب من مدخل قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، مما أسفر عن إصابة " محمد ر " " عبده ال " في العقد الأول من عمرهم مقيمين بقرية كفر ديما.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة بسيارتي إسعاف ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.