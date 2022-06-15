الحماية المدنية فى السنطة بالغربية تنقذ قطة عالقة بمنور أحد العقارات.. صور

الغربية محمد طارق

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية في إنقاذ قطة عالقة في منور أحد العقارات بقرية القرشية التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية.



كانت الوحدة المحلية بالقرشية قد تلقت استغاثة من الأهالي لإنقاذ قطة عالقة في منور بين الطابق الرابع والخامس في أحد العقارات، وأنهم حاولوا إنقاذها لكنهم فشلوا لعدم وجود معدات أو آلات رفع، وعلى الفور أبلغت الوحدة المحلية غرفة عمليات الحماية المدنية، والتي وجهت مأمورية خاصة من أجل إنقاذ القطة ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ القطة .



ولاقت اللافتة الطيبة التي قام بها رجال الحماية المدنية ومجهودهم في إنقاذ القطة ترحيبا من الأهالي الذين قدموا الشكر لرجال الشكر لاهتمامهما بالأمر.



جانب من عمليات الإنقاذ (1)



جانب من عمليات الإنقاذ (2)