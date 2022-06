إجهاد حرارى أم مخطط من بيل جيتس.. نفوق آلاف الأبقار يثير الجدل فى كانساس

ألقت إذاعة "إن بى أر" الأمريكية، الضوء على الجدل الذى أثارته تقارير، تفيد بنفوق آلاف من الماشية فى ولاية كانساس الأمريكية فى منتصف شهر يونيو الجارى، وقالت إنه رغم تأكيد المسئولين والخبراء، أن السبب هو الحرارة الشديدة، شككت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي فى صحة ذلك "لأنه أمر غير طبيعى".

Extreme heat and humidity killed thousands of cattle in Kansas this week so far. An estimated 10,000 heads of fat cattle dead.



