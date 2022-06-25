إجهاد حرارى أم مخطط من بيل جيتس.. نفوق آلاف الأبقار يثير الجدل فى كانساس

كتبت رباب فتحى

ألقت إذاعة "إن بى أر" الأمريكية، الضوء على الجدل الذى أثارته تقارير، تفيد بنفوق آلاف من الماشية فى ولاية كانساس الأمريكية فى منتصف شهر يونيو الجارى، وقالت إنه رغم تأكيد المسئولين والخبراء، أن السبب هو الحرارة الشديدة، شككت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي فى صحة ذلك "لأنه أمر غير طبيعى".

Extreme heat and humidity killed thousands of cattle in Kansas this week so far. An estimated 10,000 heads of fat cattle dead.



pic.twitter.com/RtiVXzOTQO — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 15, 2022

وأكدت رويترز من جانبها، أنه لا يوجد دليل على تورط الملياردير بيل جيتس في نفوق الماشية، على عكس المنشورات على الإنترنت التي تفيد بتورط جيتس، نظرا لامتلاكه أكبر المزارع فى الولايات المتحدة. وقالت إن جيتس ليس مالكًا لغالبية الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة ؛ وتُظهر تقارير الصناعة اعتبارًا من عام 2021 أنه يمتلك حوالي 0.027٪ منها. ومع ذلك ، فهو أكبر مالك للمزارع الخاصة، وفقًا لـ "تقرير الأرض".

ووثقت لقطات صادمة آلاف الأبقار النافقة وسط موجة حر شديدة ضربت عددا من الولايات الأمريكية.

وقال متحدث باسم جمعية الثروة الحيوانية في كانساس إن الإجهاد الحراري تسبب في نفوق الماشية مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة واختفاء الرياح الباردة، متابعًا أن آلافًا من الماشية الأخرى مهددة أيضًا.

ولكن روج المتابعون على وسائل التواصل لنظرية تقول إن الماشية لم تمت من الحرارة الشديدة، وإنما بسبب رغبة عدد من المستفيدين فى خلق أزمة غذاء حيث اندلعت كذلك حرائق فى مصانع معالجة الأغذية.

وجاء في المنشور "نفوق 10 آلاف رأس ماشية في كانساس. يقولوا سبب الموت.. ضربة شمس !! نحن نعلم من فعلها. المزيد من النقص في اللحوم قادم وسعر اللحم البقري ارتفع للتو ".

وقال آخر إن الأبقار "قتلت من فوق !!! يبدو أن لا أحد يريد أن يقول هذا ولكن ... تلك" المواد الكيميائية "استهدفت الماشية عن عمد !!!"

وأوضحت الإذاعة أنه تم وضع علامة على هذه المنشورات كجزء من جهود "فيس بوك" لمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة في موجز الأخبار الخاص بها.

وأكدت أنه لا يوجد دليل يدعم الادعاءات القائلة بأن الكيماويات قتلت هذه الماشية. ما يسمى بـ "الكيمتريل" ليس حقيقيًا ، وفقًا للكيميائيين ، لكن منظري المؤامرة استخدموا المصطلح لوصف الطائرات التي ترش الأرض بالمواد الكيميائية.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن نفوق الماشية كان مدبرًا للتسبب في نقص الغذاء. كما أن الادعاءات القائلة بأن الحرارة ليست مسئولة خاطئة أيضًا.

قالت وزارة الصحة والبيئة في كانساس إن ما لا يقل عن 2000 رأس ماشية نفقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، حسبما ذكرت وكالة رويترز. واستند العدد إلى الطلبات التي تلقتها الوكالة الحكومية للمساعدة في التخلص من جثث الأبقار.

وقالت سكارليت هاجينز ، المتحدثة باسم جمعية المواشي في كانساس ، للمنافذ الإخبارية إن الماشية بدأت تعاني من الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة وتراجع الرياح. لم تستطع الأبقار التأقلم مع التغيير المفاجئ. درجات الحرارة بين عشية وضحاها لم تمكنهم من الوقت الذي تحتاجه أجسادهم لتبرد.

وقال الدكتور نيلز ليندبرج ، وهو طبيب بيطري يعمل في حقول التسمين في كانساس ، إحدى الشركات التابعة لشبكة سي بي إس نيوز في الولاية أن نفوق الماشية هو نتيجة كارثة طبيعية.