اليوم السابع
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أمير قطر: حريصون على تعظيم الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة

السبت، 25 يونيو 2022 03:26 م
أمير قطر: حريصون على تعظيم الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
كتب محمد الجالى

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أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.  
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
 

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