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أكثر من 24 ألف مستفيد من خدمات برنامج "إرشاد ودلالة" داخل المسجد الحرام

السبت، 25 يونيو 2022 12:26 م
أكثر من 24 ألف مستفيد من خدمات برنامج "إرشاد ودلالة" داخل المسجد الحرام موسم الحج - أرشيفية
إيمان حنا

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نفذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلةً في إدارة خدمات المطوفين- برنامج "إرشاد ودلالة" بالمسجد الحرام. 
 
وأوضح مدير إدارة خدمات المطوفين عبد الرحمن العبدلي أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأوردية من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج "إرشاد ودلالة" من 1 إلى 22 من شهر يونيو الجارى (24.596) مستفيدا. وفق بيان لسفارة السعودية.
 
وأكد العبدلي بأن الإدارة قامت بتكثيف جهودها من خلال العاملين بها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على المستويين التوجيهي والإرشادي وأيضاً التنظيمي.
 
وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جاهزية الرئاسة العامة والجهات ذات الصلة على أعلى مستوى.. مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام هي الأكبر في تاريخ الرئاسة العامة لشئون الحرمين بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).
 
 
وقال السديس فى حديث حول الخطة التشغيلية لموسم الحج، إن الخطة تنطلق على مرتكزات تحقق الريادة في جودة الخدمات واستدامتها، كما روعي التنوع العلمي والثقافي والمعرفي والخدمي لرسالة الحرمين الشريفين، لتمثل فريضة الحج رسالة عالمية وحضارية وإنسانية لما تقدمه السعودية في تطبيق لأعلى معايير الوقاية البيئية.
 

الحج

المسجد الحرام

السديس

موسم الحج



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